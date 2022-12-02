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13:48, 2 декабря 2022Силовые структуры

В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове

На юго-востоке Москвы нашли лежащее в ванне тело 38-летнего мужчины с пакетом на голове

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На юго-востоке Москвы в квартире нашли тело 38-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в районе Люблино на четвертом этаже одного из домов девушка почувствовала неприятный запах, который с каждым днем мешал ей все больше и больше. Через пять дней она заметила, что с потолка капает кровь, тогда россиянка испугалась и попросила возлюбленного прийти на помощь. Мужчина решил проверить квартиру сверху, но ему никто не открыл. Пара вызвала полицейских, которые вскрыли квартиру и обнаружили лежащее в ванне тело погибшего.

Отмечается, что на его голове был пакет, замотанный скотчем. Эксперты считают, что мужчина умер неделю назад. Сейчас проводится проверка.

Ранее в сгоревшей квартире в Мурманске были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями.

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Екатерина Власова
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