«Ведомости»: «Яндекс» представит собственный электросамокат 15 декабря

«Яндекс» в ближайшее время представит собственный электросамокат. Презентация устройства состоится на конференции «Яндекса» Yet another Conference 15 декабря. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Гаджет для «Яндекса» разработал производитель электросамокатов Wind — осенью 2021 года его купила IT-компания. Сейчас устройство тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на заводах в Китае. По словам представителя компании, специфика самоката «учитывает городские условия в России».

По данным источника, «Яндекс» рассчитывает к весне увеличить свой парк самокатов с 20 тысяч до 70 тысяч единиц. До 70 процентов парка планируется сформировать именно из собственных самокатов компании.

Ранее стало известно, что бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин начал работать в компании «Яндекс». В компании вместе с менеджментом Кудрин будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга.