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14:20, 13 декабря 2022Мир

Великобритания ввела санкции против российских военачальников

Правительство Великобритании объявило о санкциях против 12 российских военачальников

Фото: Kin Cheung / AP

Великобритания объявила о новых санкциях против российских военачальников в свете ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Всего под ограничительные меры попали 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил России, которые, как утверждается, были задействованы «в нанесении ударов по украинским городам».

В списке, в частности, оказался командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Михаил Матвеевский и командующий Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин.

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Кроме того, в перечне указан командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Александр Санчик, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаил Зусько, замкомандующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев и начальник управления беспилотной авиации Александр Новиков.

Также британское правительство ввело санкции против иранских бизнесменов и чиновников, которых обвинило в поставках дронов России.

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Варвара Кошечкина
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