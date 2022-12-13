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14:28, 13 декабря 2022Мир

Британия ввела санкции против иранских бизнесменов и чиновников

Британия ввела санкции против бизнесменов и чиновников Ирана из-за поставок БПЛА в РФ

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Великобритания ввела санкции против иранских бизнесменов и чиновников, которых обвинила в поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом сообщается во вторник, 13 декабря, на сайте правительства Соединенного Королевства.

В списке оказались компания Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее управляющий директор Юсеф Аббалеби, руководитель Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) главный бригадный генерал Абдолла Мехраби и глава Организации авиационной промышленности Ирана профессор Афшин Хадже Фард.

В заявлении указывается, что беспилотники иранского производства сыграли важную роль в специальной военной операции на Украине. В британском правительстве также сослались на опубликованную американской стороной информацию, свидетельствующую о том, что Иран якобы поставил России сотни беспилотников, тем самым нарушив свои международно-правовые обязательства.

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях против российских военачальников в свете ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Всего под ограничительные меры попали 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил России, которые, как утверждается, были задействованы «в нанесении ударов по украинским городам».

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Варвара Кошечкина
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