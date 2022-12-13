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13:06, 13 декабря 2022Россия

Российский священник уехал в США и запросил политическое убежище

«Ъ»: протоирей из Белгорода уехал в США с семьей и запросил политическое убежище

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Протоирей Федор Шумских уехал из России в США с семьей и запросил в стране политическое убежище. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на журналиста Алексея Горбачева.

По его словам, Шумских въехал в США через Мексику, запросив убежище на границе стран. Сейчас он находится в Вашингтоне с супругой и шестью детьми. Шумских пояснил, что выступает против российской спецоперации на Украине.

Как заявляет Белгородская епархия, где служил священник, он уехал в Штаты еще в мае этого года, после чего был «запрещен за самовольное оставление прихода». Ранее его запрещали также в 2009 и 2010 годах. Причинами называются «вводящие в соблазн проповеди», не соответствующее пастырской этике поведение и драка в храме.

Также в прошлом году, по утверждению епархии, он назвал ее съезд партсобранием. «Не согласным с чем-то или кем-то отец Феодор, к сожалению, был всегда. И эту свою характерную особенность, к сожалению, не спешил исправлять», — добавили в епархии.

В августе за дискредитацию Вооруженных сил России оштрафовали запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева.

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Антон Похиляк
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