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Запрещенного в служении Кураева оштрафовали за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал запрещенного в служении протодиакона Кураева за дискредитацию ВС России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Такое решение принял Никулинский районный суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Размер административного штрафа за дискредитацию российской армии составил 30 тысяч рублей. Кураев уже попросил своих подписчиков помочь ему в сборе денег на оплату штрафа.

ТАСС со ссылкой на материалы дела уточняет, что протокол был составлен после публикации в блоге, где запрещенный в служении священник рассуждал о Гражданской войне в России. По состоянию на 23 августа пост удален.

В своем Telegram-канале Кураев добавил, что адвокаты советуют ему покинуть Россию, так как после второго административного дела православному публицисту может грозить уголовное дело. Однако покидать страну Кураев, по его словам, не собирается.

«Честно скажу: уезжать не хочу. Попробую встать на путь исправления. Что я думаю о том, о чем думать и говорить нельзя, — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова», — рассказал он.

В декабре 2020-го епархиальный суд лишил Кураева сана. Ранее его запретили в служении. Причиной таких решений стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

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Валерий Розенберг
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