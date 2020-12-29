Священника Андрея Кураева лишили сана

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии.

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Церковный суд обнаружил в заявлениях протодиакона хулу и клевету, в том числе заявления об организации раскола Русской православной церковью.

В патриархии добавили, что дисциплинарная комиссия рассматривала поведение Кураева еще в 2015 году, но его поведение не изменилось. Священника трижды вызывали в церковный суд, но лишь в одном случае отказ явиться был признан обоснованным из-за состояния здоровья.

29 апреля Кураева запретили в служении после того, как 21 апреля он сделал в своем «Живом Журнале» публикацию, которую посчитали оскорблением протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина, умершего в тот день. Позднее выяснилось, что Агейкин выступал против закрытия храмов в пандемию, утверждая что это говорит о недоверии богу. Сообщалось, что перед смертью у Агейкина выявили коронавирус.

Кураев на это заявил, что запрет в служении — не самое печальное событие, случившееся 29 апреля, потому что в этот день умер отец Георгий Бреев, «замечательный батюшка» и духовник, который когда-то дал ему рекомендацию для поступления в московскую семинарию.