Офицер США Риттер назвал Зеленского некомпетентным комиком, поддерживающим неонацизм

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому звания «Человек года» по версии журнала Time, заявил, что украинский лидер некомпетентен и открыто поддерживает неонацизм. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, Зеленский — последний человек в мире, который должен был получить это звание. «Он кошмар для Украины, Европы и США», — считает разведчик.

Американский военный также указал на подавление Зеленским всех оппозиционных СМИ и политических партий в стране из-за своего стремления к власти. При этом деятельность нацистских партий продолжилась, отметил Риттер.

«Некомпетентный комик, ставший политиком, чей уровень одобрения еще до конфликта был ниже 25 процентов», — высказался собеседник Judging Freedom.

Ранее Риттер заявил, что Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время и подготовить Украину к военным действиям. По его словам, Киев прекрасно осознавал, что принятые после консультаций в 2014 году договоренности не будут соблюдаться, однако согласился на их принятие под давлением западных стран. При этом впоследствии это признал даже бывший президент Украины Петр Порошенко, обратил внимание Риттер.

