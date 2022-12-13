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01:06, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Американский офицер назвал Зеленского некомпетентным комиком

Офицер США Риттер назвал Зеленского некомпетентным комиком, поддерживающим неонацизм

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому звания «Человек года» по версии журнала Time, заявил, что украинский лидер некомпетентен и открыто поддерживает неонацизм. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, Зеленский — последний человек в мире, который должен был получить это звание. «Он кошмар для Украины, Европы и США», — считает разведчик.

Американский военный также указал на подавление Зеленским всех оппозиционных СМИ и политических партий в стране из-за своего стремления к власти. При этом деятельность нацистских партий продолжилась, отметил Риттер.

«Некомпетентный комик, ставший политиком, чей уровень одобрения еще до конфликта был ниже 25 процентов», — высказался собеседник Judging Freedom.

Ранее Риттер заявил, что Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время и подготовить Украину к военным действиям. По его словам, Киев прекрасно осознавал, что принятые после консультаций в 2014 году договоренности не будут соблюдаться, однако согласился на их принятие под давлением западных стран. При этом впоследствии это признал даже бывший президент Украины Петр Порошенко, обратил внимание Риттер.

Марина Совина
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