Офицер разведки США заявил о сговоре Украины с Западом в 2014 году

Офицер Риттер: Запад использовал Минские соглашения, чтобы подготовить Киев к конфликту

Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время и подготовить Украину к военным действиям, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в материале для Consortium News.

По его словам, Киев прекрасно осознавал, что принятые после консультаций в 2014 году договоренности не будут соблюдаться, однако согласился на их принятие под давлением западных стран. При этом впоследствии это признал даже бывший президент Украины Петр Порошенко, обратил внимание Риттер.

«Нашей целью было, во-первых, остановить угрозу или по крайней мере отсрочить войну — обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил», — приводит он слова Порошенко.

Пытаясь убедить Москву в возможности дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе, Запад пытался выиграть время для подготовки украинской армии к противостоянию с Россией. При этом военный метод всегда был единственным способом решения кризисной ситуации, которую видели на Западе, считает офицер. По его мнению, Берлин, Париж, Киев и Вашингтон вели игру, не пытаясь избежать вооруженного конфликта, так как знали, какой будет реакция Москвы на приглашение Украины в НАТО.

Ранее Риттер заявил, что Россия победит на Украине летом 2023 года. По его мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется решить, «ехать ли ему на крейсер "Миссури"», на котором 2 сентября 1945 года Япония официально капитулировала.

3 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия войны не хотели и не хотят. По его мнению, Петр Порошенко готовился к войне, и для этого ему нужны были Минские соглашения.