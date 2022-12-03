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20:16, 3 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко заявил о нежелании Россией и Белоруссией войны

Лукашенко: ни Россия, ни Белоруссия войны не хотели и не хотят

Фото: Shutterstock

Ни Белоруссия, ни Россия войны не хотели и не хотят. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу, передает агентство БЕЛТА.

«Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — заявил он.

Лукашенко добавил, что бывший президент Украины Петр Порошенко готовился к войне, и для этого, по его же словам, ему было нужно соглашение «Минск» в 2014 году. Сегодня же «расхлебывают эту ситуацию», заключил он.

Ранее Лукашенко на встрече с Шойгу заявил, что ни Украина, ни Запад не готовы к переговорам с Россией. Он также сообщил, что российские и белорусские военные проходят военную подготовку как единая армия, чтобы Союзное государство «могло отразить любую агрессию».

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Сергей Истомин
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