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14:58, 4 декабря 2022Мир

В США назвали сроки победы России на Украине

Американский разведчик Риттер заявил, что Россия одержит победу на Украине летом 2023 года

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россия победит на Украине летом 2023 года. Такие сроки назвал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано.

«Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», — посчитал он. Кроме того, Риттер отметил, что до этого момента не будет идти речи о переговорах.

По его мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется решить, «ехать ли ему на крейсер "Миссури"», на котором 2 сентября 1945 года Япония официально капитулировала.

Помимо прочего, американский разведчик указал, что в конечном счете Россия сможет отбить Харьков и Днепропетровск. При этом Украина останется отрезанной от моря.

В октябре вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что длительность специальной операции России на Украине будет зависеть от конечной цели. По его мнению, спецоперация может продлиться еще полгода.

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Алина Гончарова
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