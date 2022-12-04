В США назвали сроки победы России на Украине

Американский разведчик Риттер заявил, что Россия одержит победу на Украине летом 2023 года

Россия победит на Украине летом 2023 года. Такие сроки назвал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано.

«Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», — посчитал он. Кроме того, Риттер отметил, что до этого момента не будет идти речи о переговорах.

По его мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется решить, «ехать ли ему на крейсер "Миссури"», на котором 2 сентября 1945 года Япония официально капитулировала.

Помимо прочего, американский разведчик указал, что в конечном счете Россия сможет отбить Харьков и Днепропетровск. При этом Украина останется отрезанной от моря.

В октябре вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что длительность специальной операции России на Украине будет зависеть от конечной цели. По его мнению, спецоперация может продлиться еще полгода.