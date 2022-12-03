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15:23, 3 декабря 2022Мир

В США заявили о возможности для России «отбить» Харьков и Днепропетровск

Бывший разведчик США Скотт Риттер: Россия сможет «отбить» Харьков и Днепропетровск

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В конечном счете Россия сможет «отбить» Харьков и Днепропетровск. Украина же останется отрезанной от моря. О такой возможности заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Запись разговора приводится на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom.

«Приднестровье — это пророссийский анклав в составе Молдовы», — сказал бывший американский разведчик. По его словам, украинские власти начинают угрожать Приднестровью, «чтобы отомстить России». По этой причине для сохранения безопасности приднестровского региона России необходимо отсечь территорию Украины от моря, занимая всю территорию «до самой Одессы».

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Варвара Кошечкина
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