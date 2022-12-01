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21:37, 1 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия призвала к выводу российских военных из Приднестровья

Вице-премьер Молдавии Попеску призвал к выводу российских военных из Приднестровья
Николай Попеску

Николай Попеску. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску призвал вывести российских военных из Приднестровья и ликвидировать оставшиеся с советского периода склады с боеприпасами. Его слова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приводит ТАСС.

По его словам, «незаконное» присутствие российских военных нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдавии. «Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова», — сказал Попеску.

В сентябре президент Молдавии Майя Санду призвала к безоговорочному выводу из непризнанного Приднестровья российских военных, охраняющих с советского периода склады с боеприпасами. По словам Санду, незаконное присутствие военнослужащих из России нарушает нейтральный статус Молдавии и повышает угрозу безопасности страны.

По разным оценкам, на военных складах в Колбасне находится от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов. Более половины из них просрочены, поэтому их нельзя использовать или транспортировать.

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Марина Совина
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