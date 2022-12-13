В Кремле опровергли подписание Путиным указа о смене руководства Генштаба
Пресс-секретарь Песков заявил, что никаких указов Путина о смене руководства Генштаба нет
Президент России Владимир Путин не подписывал никаких указов о смене руководства Генерального штаба страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что в ближайшее время якобы произойдет смена руководства Генштаба. В частности, утверждалось, что в отставку уйдет глава Генштаба Валерий Герасимов.
«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является», — сказал пресс-секретарь президента.