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17:46, 30 ноября 2022Россия

Кремль опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации

Песков опроверг данные о запрете выезда за границу сотрудникам администрации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента мужского пола. Об этом пишет РИА Новости.

«Это сущая неправда», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в администрации президента было выпущено распоряжение, согласно которому в зарубежные командировки временно могут ездить только женщины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии с просьбой к президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации власти еще не видели. Вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, следует задавать в Министерство обороны, добавил он.

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Сергей Истомин
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