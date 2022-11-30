Кремль опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации

Песков опроверг данные о запрете выезда за границу сотрудникам администрации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента мужского пола. Об этом пишет РИА Новости.

«Это сущая неправда», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в администрации президента было выпущено распоряжение, согласно которому в зарубежные командировки временно могут ездить только женщины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии с просьбой к президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации власти еще не видели. Вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, следует задавать в Министерство обороны, добавил он.