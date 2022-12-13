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15:53, 13 декабря 2022Россия

В Совфеде отреагировали на демарш стран ЕС из-за слов Макрона о России

Сенатор Цеков в ответ на демарш стран ЕС заявил, что безопасность должна быть взаимной

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России обратили внимание все страны Европейского союза (ЕС), однако есть государства «с комплексом ненависти к России». Так на демарш дипломатов отреагировал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, пишут «Известия».

По словам парламентария, гарантии безопасности разрабатываются не только для ЕС, но и для России, фактически для стран всего мира.

Российский сенатор заявил, что есть «крикливые, шумливые, воинственные страны — страны Прибалтики, Польша — с комплексом ненависти к России». Необходимо понимать, что в конце концов будут выработаны нормы взаимной безопасности, добавил Цеков.

Ранее ряд стран Евросоюза, в частности страны Балтии, предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Уточняется, что к демаршу присоединились Польша и Словакия, а осуществлен он был при поддержке Чехии.

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Сергей Истомин
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