Страны ЕС предприняли демарш из-за заявлений Макрона о России

Страны ЕС предприняли дипломатический демарш из-за заявлений Макрона о гарантиях для РФ

Ряд стран Евросоюза, в частности страны Балтии, предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что к демаршу присоединились Польша и Словакия, а осуществлен он был при поддержке Чехии. Однако, по информации агентства, точное число поддержавших такой шаг стран пока неизвестно. Вероятно, проект был рассмотрен на прошлой неделе.

3 декабря Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова главы государства Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.