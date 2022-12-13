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19:22, 13 декабря 2022Среда обитания

Темпы роста цен на жилье в России в 2021 и 2022 годах сравнили

ЦИАН: в 2022 году жилье в России дорожало в 2,5 раза медленнее, чем в 2021-м

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2022 году вторичное жилье в России дорожало в 2,5 раза медленнее, чем в 2021-м. Темпы роста цен на готовые квартиры в стране сравнили аналитики ЦИАН в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в 2021 году средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке увеличилась в среднем на 26 процентов, до 97 тысяч рублей. В 2022-м рост цен замедлился — с апреля цены стагнируют и поднялись с этого периода на 1,3 процента. По предварительным итогам года, стоимость «квадрата» выросла на 10 процентов, до 106,7 тысячи рублей.

Одной из главной причин такой тенденции в ЦИАН считают падение продаж — аналитики прогнозируют, что потенциальный спрос на жилье в 2022 году окажется на 12 процентов ниже аналогичного показателя в 2021-м. При этом начало года было удачным в отношении интереса к недвижимости — активность покупателей в январе и феврале была выше на девять процентов, чем в первые два месяца 2021-го. В марте-апреле ситуация поменялась — на фоне резкого повышения ключевой ставки спрос на жилье упал. Относительно начала года продажи снизились на 29 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 13 процентов.

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С мая по середину июля снижение спроса наблюдалось и в этом, и в прошлом году. Однако в 2021-м интерес к жилью начал восстанавливаться к осени, а в 2022-м, наоборот, наблюдалась вторая волна снижения активности покупателей. По данным ЦИАН, вторая половина сентября 2022 года показала падение относительно начала месяца на 17 процентов, а в сравнении со второй половиной сентября 2021 года — на 36 процентов. Затем спрос начал постепенно расти — по итогам ноября активность на вторичном рынке в 2022 году оказалась ниже 2021 года всего на восемь процентов.

Специалисты прогнозируют, что сильнее всего по итогам 2022 года спрос на вторичное жилье снизится в Краснодаре (минус 53 процента), Ульяновске, Набережных Челнах и Липецке (минус 37-39 процентов). В восьми городах из 37 крупнейших аналитики фиксируют рост спроса. В Челябинске, Кемерово, Екатеринбурге и Томске — на два–семь процентов, в Саратове — на 11 процентов, в Омске и Новосибирске — на 19 процентов. Сильнее всего интерес к готовым квартирам, по словам специалистов, должен увеличиться в Красноярске — на 32 процента.

Нина Ташевская
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