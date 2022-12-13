Приговорившая Бута судья отказалась считать его террористом

Приговорившая Бута к 25 годам судья США Шейндлин заявила, что не считает его террористом

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы отказалась считать его террористом, при этом она не верит, что он планировал убивать американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, нет, не очень», — ответила экс-судья на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев. По ее словам, Бут «не был террористом, который, как "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация), влетает на самолете во Всемирный торговый центр».

«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила Шейндлин. По ее мнению, «Бута не волнует

кого убило то оружие, которое он продал». «Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все», — добавила она.

8 декабря россиянина Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была признана в РФ виновной в контрабанде наркотиков. Перед процедурой обмена обоих заключенных помиловали.