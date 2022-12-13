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06:33, 13 декабря 2022Мир

Суд Кипра приговорил убийцу двух россиянок к 25 годам тюрьмы

Уголовный суд Кипра приговорил убийцу двух российских туристок к 25 годам тюрьмы

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Уголовный суд Лимассола приговорил к 25 годам тюрьмы сирийца, убившего двух российских туристок на Кипре Аль-Раиси Хайат и Марию Газибагандову в ноябре 2021 года. Об этом сообщает Sigma.

По информации телеканала, 33-летний мужчина выстрелил в россиянок из дробовика, когда услышал, как они насмехаются над ним. Сириец утверждает, что в тот момент его разум был «затуманен».

«Сегодня Уголовный суд приговорил 33-летнего преступника к 25 годам лишения свободы за каждое убийство, при этом оба срока он будет отбывать одновременно».

Канал также сообщает, что его 44-летний брат был арестован как соучастник преступления, его обвиняют во вмешательстве в расследование полиции.

Ранее стало известно, что отдыхающие на Кипре россиянки были убиты в ходе бытового конфликта. Отмечается, что женщины приехали к сирийцу, после чего между ними завязался конфликт — в результате мужчина застрелил туристок из ружья и спрятал их тела с помощью сообщников.

В декабре 2021 года тела двух россиянок, пропавших без вести 17 ноября, обнаружили в саду дома отдыха на Кипре. Отмечается, что 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова прибыли на Кипр по туристическим визам — одна в начале лета, другая — в ноября.

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Марина Совина
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