Раскрыта причина убийства двух россиянок на Кипре

Две российские туристки, погибшие на Кипре, были убиты в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины убийства раскрыли в посольстве республики. Отмечается, что главный подозреваемый — 32-летний гражданин Сирии, который выполнял ремонтные работы в окрестностях Лимасола. Женщины приехали к нему, после чего между ними завязался конфликт — в результате мужчина застрелил туристок из ружья и спрятал их тела с помощью сообщников.

Ранее в декабре тела двух россиянок, пропавших без вести 17 ноября, обнаружили в саду дома отдыха на Кипре. Отмечается, что две женщины, 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова, прибыли на Кипр по туристическим визам — одна в начале лета, а другая около полутора месяцев назад.

