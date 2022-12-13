Американские сенаторы предложили законопроект о запрете TikTok в стране

Сенатор Рубио предложил законопроект о запрете TikTok в США из-за слежки за американцами

Сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете китайской платформы TikTok в стране из-за того, что приложение якобы используется для слежки за американцами, сообщает РИА Новости.

«Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения», — сказано в документе.

Он подчеркнул, что большое количество чиновников и экспертов, включая директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя, отмечали высокий риск того, что TikTok используется для того, чтобы следить за гражданами США. В связи с этим Рубио считает необходимым ввести полный запрет на его работу в стране.

Ранее стало известно, что за последние полтора года возможной причиной смерти как минимум 15 детей стал опасный блэкаут-челлендж в TikTok, участники которого намеренно вызывали у себя удушье.