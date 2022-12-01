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15:44, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

В США посчитали число погибших из-за популярного TikTok-челленджа детей

Bloomberg: блэкаут-челлендж в TikTok стал возможной причиной смерти 15 детей

Фото: Shutterstock

За последние полтора года возможной причиной смерти как минимум 15 детей стал опасный блэкаут-челлендж в TikTok, участники которого намеренно вызывали у себя удушье. Об этом сообщает Bloomberg Businessweek.

Журналистка из США Оливия Карвилл посчитала смерти детей и подростков, о которых сообщалось в СМИ, а также учла судебные протоколы и беседы с членами семей погибших несовершеннолетних. «За последние 18 месяцев блэкаут-челлендж связывали со смертями как минимум 15 детей в возрасте 12 лет и младше», — подвела она итог.

В материале отмечается, что полиция отказалась предоставлять журналистам отчеты, которые могли бы указать на причастность какой-либо другой соцсети к случившемуся, хотя в сообщениях о погибших детях в СМИ неоднократно упоминался TikTok.

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Ранее в СМИ неоднократно публиковали сообщения о гибели участников челленджа. Так, в мае стало известно, что семья 10-летней американки, скончавшейся в результате флешмоба, подала в суд на TikTok. В июле 2021 года сообщалось, что школьник из США также повторил челлендж, после чего был госпитализирован и умер. В январе прошлого года СМИ утверждали, что из-за блэкаут-челленджа в Италии погибла 10-летняя девочка.

Представители TikTok заявляли, что блэкаут-челлендж возник задолго до запуска соцсети и информацию о нем можно найти во многих других источниках.

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Маргарита Щигарева
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