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Семья погибшего из-за опасного TikTok-челленджа ребенка подала на соцсеть в суд

Семья погибшей из-за TikTok-челленджа 10-летней американки подала на соцсеть в суд

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Семья 10-летней американки Нилы Андерсон (Nylah Anderson), погибшей в декабре прошлого года из-за популярного TikTok-челленджа, подала в суд на социальную сеть. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, родственники ребенка обвиняют платформу в продвижении смертельно опасных челленджей. «Алгоритмы TikTok решили, что в блэкаут-челлендже (его участники затягивают ремень вокруг шеи — прим. «Ленты.ру») якобы нет ничего плохого, и он должен понравиться 10-летней Ниле Андерсон. Но в результате она погибла», — говорится в заявлении семьи.

В пресс-службе TikTok пока не прокомментировали иск.

О гибели 10-летней Андерсон из-за опасного TikTok-челленджа СМИ сообщили в декабре прошлого года. Отмечалось, что родственники обнаружили ребенка без сознания в спальне и вызвали скорую. Девочку госпитализировали, она провела пять дней в реанимации и скончалась. Сразу после этого представители соцсети попытались снять с себя ответственность, заявив, что блэкаут-челлендж возник еще задолго до запуска TikTok, и информацию о нем можно встретить не только на платформе, но и на многих других ресурсах.

Ранее СМИ сообщали о других смертях, причиной которых стал блэкаут-челлендж. В июле 2021 года из-за него погиб школьник из американского штата Оклахома. В январе 2021 года из-за него умерла 10-летняя девочка из Италии.

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Евгения Наумова
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