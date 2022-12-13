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10:06, 13 декабря 2022Путешествия

Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 13 декабря отменили и задержали 39 рейсов

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В аэропортах Москвы во вторник, 13 декабря, были задержаны или отменены в общей сложности 39 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны шесть рейсов, вылет одного отменен. В Шереметьево задержаны восемь самолетов, отправление еще четырех отменили. В Домодедово задержан вылет 18 рейсов, вылет двух отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее в декабре эксперт по путешествиям Ламия Уокер раскрыла несколько способов избежать потери багажа и документов в аэропорту. По ее словам, она всегда покупает яркие багажные бирки для всех вещей, которые берет с собой в поездку, даже для сумки с ноутбуком и дамского клатча. 

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Валентина Процкова
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