Российские Вооруженные силы применили новые РСЗО по укрепрайону ВСУ

ВС РФ применили РСЗО «Торнадо-Г» для удара по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении

Российские Вооруженные силы (ВС) применили новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для удара по укрепрайону украинских сил на Марьинском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 миллиметра.

РСЗО «Торнадо-Г» представляет из себя усовершенствованную версию РСЗО «Град».

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал об использовании реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» для контрбатарейной борьбы. В сентябре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщали, что РСЗО «Торнадо-С» получат новые снаряды с беспилотниками внутри. Дроны смогут глушить связь и радары противника.

