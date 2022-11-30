Шойгу рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в ходе СВО

Шойгу сообщил, что «Торнадо-С» и «Малка» позволяют поражать иностранную артиллерию

Использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» для контрбатарейной борьбы позволяет эффективно поражать артиллерийские системы иностранного производства в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, пишет ТАСС.

«Совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы», — сказал он.

Самоходная пушка 2С7М «Малка» калибра 203 миллиметра считается одной из самых дальнобойных САУ в мире. Максимальная дальность стрельбы «Малки» — 47,5 километра.

РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров является модернизированной версией системы «Смерч». «Торнадо-С» может использовать корректируемые реактивные снаряды с дальностью стрельбы до 120 километров.

В сентябре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщали, что РСЗО «Торнадо-С» получат новые снаряды с беспилотниками внутри. Дроны смогут глушить связь и радары противника.