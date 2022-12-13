Нидерланды заявили о необходимости удвоить усилия по поставкам оружия Украине

Глава МИД Нидерландов Хукстра: необходимо удвоить усилия по поставкам оружия Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в Twitter сообщил, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, они оба сошлись во мнении, что странам необходимо удвоить усилия по поставкам вооружений Украине.

«Было очень приятно провести встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Говорили, в том числе, о нашей непоколебимой поддержке Украины и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — заявил глава МИД.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предрек возможное сокращение экономики страны наполовину. По его словам, в случае продолжения атак на энергосистему и прочую критически важную инфраструктуру Украины ее экономика может сократиться на 50 процентов в этом году.