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21:02, 13 декабря 2022Мир

Нидерланды заявили о необходимости удвоить усилия по поставкам оружия Украине

Глава МИД Нидерландов Хукстра: необходимо удвоить усилия по поставкам оружия Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в Twitter сообщил, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, они оба сошлись во мнении, что странам необходимо удвоить усилия по поставкам вооружений Украине.

«Было очень приятно провести встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Говорили, в том числе, о нашей непоколебимой поддержке Украины и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — заявил глава МИД.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предрек возможное сокращение экономики страны наполовину. По его словам, в случае продолжения атак на энергосистему и прочую критически важную инфраструктуру Украины ее экономика может сократиться на 50 процентов в этом году.

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Марина Совина
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