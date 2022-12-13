Мировой торговле предсказали рекорд в 2022 году

UNCTAD: объем мировой торговли в 2022 году вырастет на 12% и достигнет $32 трлн

Объем мировой торговли увеличится на 12 процентов по итогам 2022 года по отношению к прошлому году и достигнет рекордных 32 триллионов долларов, прогнозирует Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Согласно декабрьскому отчету организации, объем торговли товарами ожидаемо вырастет на 10 процентов, до 25 триллионов долларов, а услугами — на 15 процентов, до семи триллионов долларов. Предсказанные рекордные показатели в UNCTAD объясняют резким увеличением стоимости энергоресурсов и считают свидетельством стабильности глобального спроса.

При этом наибольший рост объемов мировой торговли был отмечен именно в первой половине года, тогда как уже в третьем квартале стоимость торговли товарами снизилась на один процент по сравнению со вторым кварталом, в частности из-за падения цен на энергоресурсы. В четвертом квартале также ожидается небольшое снижение объемов торговли, однако сектор торговли услугами пока остается стабильным.

Кроме того, по оценкам организации, в текущем году Россия станет единственной страной в списке из девяти крупнейших мировых экономик, которая столкнется с падением объемов импорта товаров год к году на 17 процентов, а экспорт вырастет лишь на один процент. Во всех остальных крупных экономиках стоимость торговли товарами окажется значительно выше уровня годичной давности.

В 2023 году UNCTAD прогнозирует замедление темпов роста мировой торговли на фоне повышенной инфляции, геополитических противоречий, медленного экономического роста, увеличения цен и рекордного уровня мирового долга. «Хотя перспективы мировой торговли остаются неопределенными, негативные факторы, похоже, перевешивают позитивные тенденции», — говорится в отчете структуры ООН.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов назвал предстоящие несколько лет периодом «идеального шторма» для мировой экономики. Одной из причин подобного развития событий Белоусов посчитал рост протекционизма в мировой торговле и блокировку связанных с Всемирной торговой организацией (ВТО) правил.

