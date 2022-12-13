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20:40, 13 декабря 2022Среда обитания

Звезда «Сватов» рассказала о намерении купить квартиру внучке

Актриса Татьяна Васильева рассказала о намерении купить квартиру новорожденной внучке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская актриса Татьяна Васильева рассказала о том, что собирается приобрести квартиру для своей младшей внучки Сарры, которая недавно появилась на свет. О своем намерении в отношении новорожденной звезда сериала «Сваты» сообщила в беседе с «Пятым каналом» для программы «Светская хроника».

Васильева отметила, что подарила недвижимость практически всем своим родственникам, и теперь пришел черед самой младшей внучки. «Это же самая большая проблема у людей — иметь свою крышу над головой. Но я почти всех обеспечила, но вот теперь Сарре надо что-то придумывать, надо продолжать работать в том же ритме», — поделилась планами артистка. По данным телеканала, она приобрела своим детям две квартиры в Москве на Патриарших прудах. Кроме того, старшей внучке Мирре Васильева купила жилье на Таганке.

В октябре певица Татьяна Буланова рассказала о намерении купить в ипотеку квартиру для младшего сына Никиты, который учится в девятом классе. По мнению звезды, выросшим детям следует жить отдельно от родителей, даже если родительский дом достаточно большой для того, чтобы жить в нем всем вместе.

Полина Кислицына
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