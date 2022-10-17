Татьяна Буланова сообщила о желании взять очередную ипотеку

Певица Татьяна Буланова сообщила о желании купить в ипотеку квартиру для младшего сына

Российская певица Татьяна Буланова рассказала о намерении купить в ипотеку квартиру для младшего сына Никиты. О своем желании взять очередной кредит звезда сообщила в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на НТВ.

Буланова отметила, что собирается оформить ипотечный кредит уже в третий раз для улучшения жилищных условий своего ребенка, который в данный момент обучается в девятом классе. Второй она брала также для Никиты, которого хотела обеспечить собственным жильем, однако недавно певица продала ту однокомнатную квартиру, чтобы приобрести объект большей площадью. Первая квартира, взятая в ипотеку, была предназначена для старшего сына Александра. По мнению певицы, выросшим детям следует жить отдельно от родителей, даже если родительский дом достаточно большой для того, чтобы жить в нем всем вместе.

Буланова добавила, что выплата ипотеки — не настолько трудный процесс, как может показаться. «Я могу сказать, что ипотека — это не так страшно», — рассказала певица.

В марте Буланова сообщила, что погасила вторую ипотеку. Она назвала покупку квартиры хорошим вложением средств и посоветовала брать жилье при наличии возможности — его можно сдавать в аренду и получать за это деньги.