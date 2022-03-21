Татьяна Буланова назвала способ хорошо вложить деньги
Российская певица Татьяна Буланова назвала покупку недвижимости способом хорошо вложить деньги. Артистка также рассказала, что погасила ипотеку на жилье. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
В программе «Ты не поверишь!» на НТВ Буланова поделилась, что не умеет копить деньги и вкладывает средства в жилье. «У меня была ипотека. Я ее закрыла. Квартира — это хорошее вложение средств. Если есть возможность, то, конечно, надо брать жилье. В конце концов, ты можешь ее потом сдавать и получать за это деньги», — рассказала артистка.
Певица оформляла кредит, чтобы подарить квартиру младшему сыну Никите. Четыре года назад Буланова также купила недвижимость старшему сыну Александру.
Ранее о многолетней ипотеке рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев. По его словам, несмотря на большие заработки, артисты часто не могут сразу отдать за жилье всю сумму и берут его в кредит. Больших трат требуют съемки клипов, зарплаты сотрудникам.