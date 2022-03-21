Татьяна Буланова назвала способ хорошо вложить деньги

Российская певица Татьяна Буланова назвала покупку квартиры хорошим вложением средств

Российская певица Татьяна Буланова назвала покупку недвижимости способом хорошо вложить деньги. Артистка также рассказала, что погасила ипотеку на жилье. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ Буланова поделилась, что не умеет копить деньги и вкладывает средства в жилье. «У меня была ипотека. Я ее закрыла. Квартира — это хорошее вложение средств. Если есть возможность, то, конечно, надо брать жилье. В конце концов, ты можешь ее потом сдавать и получать за это деньги», — рассказала артистка.

Певица оформляла кредит, чтобы подарить квартиру младшему сыну Никите. Четыре года назад Буланова также купила недвижимость старшему сыну Александру.

Ранее о многолетней ипотеке рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев. По его словам, несмотря на большие заработки, артисты часто не могут сразу отдать за жилье всю сумму и берут его в кредит. Больших трат требуют съемки клипов, зарплаты сотрудникам.