Россиянка выпрыгнула из окна горящей квартиры, выжила и попала на видео

В Екатеринбурге женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и попала на видео

В Екатеринбурге россиянка выпрыгнула из окна горящего здания и выжила благодаря местным жителям. Кадры случившегося публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи запечатлено, как женщина выпрыгивает из окна четвертого этажа, из которого валит густой черный дым. При этом внизу стоят люди, которые держат ковер, чтобы россиянка во время падения приземлилась на него. Видеозапись закончилась тем, что девушка падает на ковер, но удержать ее не удается.

По данным авторов канала, ковер растянули семь местных жителей. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали травму спины.

Ранее в Холмске на Сахалине мать с ребенком выпрыгнули из окна четвертого этажа горящего общежития и остались живы. На видео попало, как ребенок, держась за занавеску, делает шаг из окна полыхающей квартиры. В полете мальчик ударяется о подоконник, внизу прохожие растягивают одеяло, чтобы его поймать. Вслед за сыном из окна выпрыгивает россиянка.