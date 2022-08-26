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Россиянка с сыном прыгнула из окна горящего общежития, выжила и попала на видео

В Холмске мать с ребенком выпрыгнули из окна 4-го этажа горящего общежития и выжили

В Холмске на Сахалине мать с ребенком выпрыгнули из окна четвертого этажа горящего общежития и остались живы. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На появившихся кадрах видно, как ребенок, держась за занавеску, делает шаг из окна полыхающей квартиры. В полете мальчик ударяется о подоконник, внизу прохожие растягивают одеяло, чтобы его поймать. Вслед за сыном из окна выпрыгивает россиянка.

Позже выяснилось, что неравнодушные жители Холмска спасли обоих до приезда пожарных. Мать вместе с мальчиком с ушибами доставили в больницу.

В МЧС по Сахалинской области подтвердили, что диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого дома на улице Советской.

Первый пожарный расчет прибыл через пять минут. К моменту прибытия спасателей горела комната на четвертом этаже на площади 10 квадратных метров. Из дома эвакуировали 12 человек, пишет агентство ИАСАХ.КОМ.

По предварительным данным, в результате случившегося погибших нет. Сейчас специалисты начали устанавливать причины возгорания.

Ранее под Челябинском мужчина чиркнул зажигалкой на автозаправке и поджег свою машину вместе с бензоколонкой.

Анна Щербакова
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