В российской регионе мужчина похитил и избил бывшую возлюбленную

В Астраханской области 33-летний мужчина похитил и избил 22-летнюю бывшую девушку

В Астраханской области 33-летний мужчина похитил 22-летнюю бывшую девушку. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант встретился с экс-возлюбленной, чтобы выяснить отношения. Во время беседы он напал на нее, затащил в автомобиль и вывез на пустырь. Там он избил потерпевшую. Затем он отвез жертву в магазин, чтобы она купила продукты, а сам остался ждать в машине. Однако девушка попросила о помощи кассира, и та вызвала правоохранителей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ.

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