Устроенный директором российской школы взрыв на уроке химии попал на видео

В сети появились кадры устроенного директором школы взрыва на уроке химии в Малом-Имыше

В сети появились кадры момента взрыва, который устроил директор школы на уроке химии в селе Малый-Имыш Ужурского района Красноярского края. Их публикует Telegram-канал Kras Mash.

На видеозаписи видно, как директор школы показывает ученикам химический опыт и хочет вылить содержимое одной пробирки в другую — в это время он обращается к школьникам со словами «теперь давайте определим, какой газ выделяется?» После этого неожиданно для всех происходит взрыв и стеклянную пробирку взрывной волной разрывает на части.

После взрыва директор спрашивает, пострадал ли кто-либо от взрыва, на что один из учеников отвечает утвердительно. На этом видеозапись заканчивается.

По данным авторов канала, преподаватель сначала залил в пробирку натрий, впоследствии — соляную кислоту, в результате чего начал выделяться водород. После этого мужчина поднес к колбе свечку и раздался взрыв. Это случилось, так как водорода в пробирке было слишком много.

В результате происшествия девять детей отравились газом, двое из них обратились к медикам. Директор отвез пострадавших в больницу, один из родителей пострадавших детей написал заявление в полицию.

О случившемся в Красноярском крае стало известно 13 декабря. В прокуратуре сообщили, что при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Там подчеркнули, что опыт вопреки правилам проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.

Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. В настоящее время суд рассматривает иск о компенсации морального вреда от представителя одного из пострадавших учеников.

