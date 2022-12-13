Директор российской школы провел урок химии и случайно отравил учеников

В Красноярском крае директор школы на уроке химии случайно отравил своих учеников

В селе Малый-Имыш Ужурского района Красноярского края директор школы провел урок химии, во время которого случайно отравил своих учеников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По сообщению надзорного органа, при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Парами отравились восемь девятиклассников. Какие именно реактивы смешал директор, не уточняется.

«Вопреки требованиям закона, руководитель образовательного учреждения не принял необходимых мер по обеспечению безопасности (...), а также нарушил требования по охране труда, опыт проводился не в вытяжном шкафу, а обучающиеся не были обеспечены средствами защиты», — рассказали в прокуратуре.

Директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. Суд рассматривает иск о компенсации морального вреда от представителя одного из пострадавших учеников.

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