Внутри планетарной туманности NGC 3132 нашли неизвестные звезды

Nature Astronomy: предшественником туманности NGC 3132 оказался звездный квартет

Международная группа астрономов проанализировала снимки планетарной туманности NGC 3132, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), и обнаружила, что в ней скрываются две ранее неизвестные звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Планетарная туманность представляет собой отброшенную оболочку красных гигантов, являясь финальным этапом жизни звезд, которые ненамного массивнее Солнца. NGC 3132 находится на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли, а ее диаметр составляет один световой год. Изначально предполагалось, что в ней находятся две звезды, при этом одна из них является горячим белым карликом, предшественником которого был красный гигант, а другая — звездой главной последовательности.

Снимки телескопа Джеймса Уэбба показали, что в водородном гало, окружающем центральный пузырь ионизированного газа, находятся спиральные структуры, сформированные, вероятно, маломассивным компаньоном белого карлика, который удален от белого карлика на 40-60 астрономических единиц. Избыток инфракрасного излучения, испускаемого из окрестностей центральной звезды, объясняется тем, что вокруг нее вращается пыльный диск, что, в свою очередь, указывает на взаимодействие с более близким компаньоном.

Таким образом, в формировании NGC 3132 участвовал звездный квартет — система их четырех гравитационно связанных звезд. Изображения JWST позволили провести измерения видимой звезды главной последовательности и получить точное значение массы звезды-предшественника белого карлика — около 2,9 массы Солнца.