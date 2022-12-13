Из русской версии «Белого лотоса» убрали упоминание ЛГБТ и мужские ягодицы

Редакторы «Амедиатеки» убрали упоминание ЛГБТ из последней серии «Белого лотоса»

В русском дубляже сериала HBO «Белый лотос» убрали упоминание ЛГБТ. На это обратил внимание главный редактор «РБК-Стиль» Евгений Тихонович в своем Telegram-канале.

Редакторы сервиса «Амедиатека» вырезали слово «гей» из последней, седьмой серии. Вместо этого в шоу звучат слова «мужчина». Так, произнесенная в эпизоде фраза «мы все тут геи» превратилась в «мы все тут мужчины». Также из «Белого лотоса» были вырезаны два диалога про однополый секс и беседа, в ходе которой героиня Мия советует управляющей отелем Валентине найти себе девушку в клубе.

Как уточняет RTVI, из русской версии также скрыли кадр с обнаженными мужскими ягодицами — на них прифотошопили кусок простыни.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, а премьера второго состоялась 30 октября 2022. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Он предусматривает запрет на распространение информации об однополых сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.