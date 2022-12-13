Блогерша увидела свои губы после растворения филлеров и решила покинуть соцсети

TikTok-блогерша brandese растворила филлеры в губах и побоялась показаться подписчикам

Блогерша с никнеймом @brandese растворила филлеры в губах и побоялась показаться подписчикам, решив покинуть соцсети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 226 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что ей пришлось прибегнуть к данной процедуре из-за миграции препарата. Однако, увидев результат работы мастера, она осталась недовольна своим внешним видом. При этом повторную коррекцию внешности юзерша могла сделать только через две недели. «Я не могу снимать видео из-за своей верхней губы, я просто не похожа на себя. Мне буквально придется бросить TikTok на две недели, потому что я себя ненавижу», — заявила инфлюэнсерша, отметив, что ее верхняя губа «исчезла». Кроме того, она показала на размещенных кадрах лицо до и после косметологической услуги.

В свою очередь зрители высказали свое мнение о преображении девушки в комментариях. «Думаю, после растворения филлеров ты выглядишь лучше», «Твои губы стали намного приятнее», «Да, они смотрятся лучше», — написали они.

В ноябре медсестра в косметологии Мариам (фамилия неизвестна) с никнеймом @lps.mariam из Лондона раскрыла опасность популярной процедуры «русские губы». По словам медработницы, увеличение губ в данной технике в том числе может грозить закупоркой сосудов.