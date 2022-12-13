Пелагея украсила дом к Новому году

Певица Пелагея нарядила елку вместе с дочерью

Российская певица Пелагея украсила свое жилье к Новому году вместе с дочерью Таисией. Результат работы звезда показала подписчикам в своем Telegram-канале.

На записи, опубликованной Пелагеей, можно увидеть, что в одной из комнат дома на комоде она установила фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а также украсила его гирляндой синего цвета. Кроме того, в помещении установили праздничную елку. Искусственное дерево с имитацией снега певица и ее дочь нарядили серебристыми бусами, гирляндой с желтыми лампочками, елочными шарами различных цветов, а также декоративными блестящими цветами золотистого оттенка.

Кроме того, 5-летняя Таисия дала совет тем, кто украшает елку. Девочка порекомендовала тем, у кого на елочных шарах отсутствуют петельки, выбирать предметы с более широкими отверстиями, так как они будут «лучше врезаться в стебли» дерева. «Как четко нарядить елку — советы бывалого», — подписала певица аналогичную публикацию в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В декабре стало известно о том, что телеведущая Ксения Бородина в преддверии Нового года повесила на дом гирлянды и установила елку. В результате крышу, крыльцо и веранду дома по всему периметру двухэтажной постройки озарило светом от желтых сияющих лампочек. Бородина призналась, что вместе со своими детьми мечтала о такой «сказке».