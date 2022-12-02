Бородина украсила дом к Новому году

Телеведущая Ксения Бородина украсила дом гирляндами и установила елку к Новому году

Российская телеведущая Ксения Бородина в преддверии Нового года повесила на дом гирлянды и установила елку. Результатом она поделилась со своими подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записях, опубликованных блогером, можно увидеть, что крыша, крыльцо и веранда дома по всему периметру двухэтажной постройки озарены светом от желтых сияющих лампочек. «Как красиво теперь!» — подписала публикацию Бородина. Звезда добавила, что на украшение дома ушло три дня, и отметила, что наняла специалистов для того, чтобы они занялись декором ее дома. Она также призналась, что вместе со своими детьми мечтала о такой «сказке».

В гостиной звезда установила большую искусственную елку светлого оттенка. Символ Нового года украсили елочными игрушками и плюшевыми медведями белого, синего и красного цветов, открытками, светящимися гирляндами. Среди других элементов декора — искусственные еловые ветки, украшенные ягодами, леденцами в форме трости и елочными игрушками, а также «рождественские» чулки с изображениями Деда Мороза. По мнению Бородиной, благодаря таким изменениям в интерьере в комнате стало очень уютно.

Подготовилась к Новому году и телеведущая Ольга Бузова, в декабре отпраздновавшая новоселье в московской квартире в кругу родных. Звезда усадила гостей за стол, украшенный небольшой елкой и фигурками животных. Кроме того, телеведущая оформила элементами новогоднего декора всю гостиную, установив большую елку и разложив по комнате искусственные еловые ветки.

