Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила новоселье и показала интерьер новой квартиры

Певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила друзей в гости и отметила новоселье в своей квартире в Москве. Вечеринку в доме, а также его интерьер звезда показала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Интерьер объекта выполнен преимущественно в пастельных тонах — белом, бежевом, светло-розовом. Акцентами выступают такие детали, как шторы и кресла синего цвета, а также полы, двери и шкафы с геометрическим рисунком. Среди особенностей жилья можно выделить наличие длинного коридора с массивными дверями на входе, по обе стороны от которого располагаются комнаты. Кроме того, в квартире есть камин и балкон, а на стене висит несколько картин с изображением звезды.

Бузова усадила гостей за стол, украшенный небольшой елкой и фигурками животных. Кроме того, телеведущая оформила элементами новогоднего декора всю гостиную, установив большую елку и разложив по комнате искусственные еловые ветки.

О переезде Бузовой в новую квартиру за 120 миллионов стало известно в середине ноября. Ремонт жилья продолжался около трех лет. В процессе перемены места жительства апартаменты были заставлены коробками — звезда насчитала 270 обычных коробок, 100 больших и 35 чемоданов с вещами. Певица также призналась, что гордится тем, что заработала на квартиру самостоятельно.