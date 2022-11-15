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12:29, 15 ноября 2022Среда обитания

Бузова раскрыла подробности переезда в многомилионную квартиру

Российская певица Бузова раскрыла подробности переезда в квартиру за 120 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что переехала в многомиллионную квартиру после ремонта, который длился два года. Она раскрыла подробности процесса в интервью для Teleprogramma.pro.

Певица отметила, что на данный момент жилье за 120 миллионов рублей заставлено коробками. Она насчитала 270 обычных коробок, 100 больших и 35 чемоданов с вещами. По словам Бузовой, переезд стал счастливым событием для нее, однако при этом и стрессом.

«Знаете, это удивительное состояние, когда ты понимаешь, что скоро начнется новая жизнь. Эти коробки уже такие родные для меня. Они со мной просыпаются, они со мной засыпают», — поделилась знаменитость.

Ранее Бузова рассказала, что в первые ночевала в новой квартире. Она также подчеркнула, что безумно гордится тем, что заработала на покупку квартиры самостоятельно.

Нина Ташевская
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