Названы три визуально омолаживающие женские стрижки

Основательница компании NiaWigs Inc Джин Уилл: пикси с боковым пробором омолаживает лицо

Соучредительница производящей продукцию для волос компании NiaWigs Inc Джин Уилл и основательница салона Phenix Salon Suites, парикмахер Джина Ривера назвали три визуально омолаживающие женские стрижки. Комментарии экспертов приводит Express.co.uk.

Уилл отметила, что скрыть возрастные изменения поможет пикси с боковым пробором (короткая прическа, которая открывает лицо и шею, — прим. «Ленты.ру»). Так, данная укладка подчеркивает скулы и придает объем истонченным волосам. «Эта прическа способна заставить женщин старше 40 лет выглядеть так, как будто им лишь за 20», — пояснила специалистка. Кроме того, она внесла в список многослойный волнистый боб с тонкой челкой, которая помогает скрыть морщины на лбу.

В то же время Ривера добавила в перечень асимметричный боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими — прим. «Ленты.ру»). «Текстурированный асимметричный боб создает юношескую привлекательность», — подчеркнула парикмахер, добавив, что он станет хорошим вариантом для тех, кто хочет избавиться от секущихся концов, при этом не сокращая чрезмерно длину волос.

Ранее в декабре креативный директор салона Inanch, парикмахер Инанч Эмир из Лондона, Англия, назвала визуально омолаживающее окрашивание.