WarGonzo: в Опытном у Артемовска завершается зачистка от бойцов ВСУ

В поселке Опытное у Артемовска (Бахмута) завершается зачистка местности от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает WarGonzo со ссылкой на источники.

По данным военкоров, на сегодняшний день зона контроля российских войск на этой территории составляет более 90 процентов. «На передовых позициях там работает ЧВК Вагнер. Остатки неонацистов ВСУ заблокированы в нескольких жилых домах на улице Школьная и в скором времени будут уничтожены», — говори ся в сообщении.

Сообщается, что по позициям ВСУ активно работает артиллерия, кроме того, идет зачистка остальных зданий.

Источники сообщили, что в первую очередь российские военные работают над тем, чтобы перерезать пути снабжения украинцев. «Также под контроль Русской Армии перешли два квартала в частном секторе вдоль улицы Максименко», — рассказали военкоры. По их словам, южнее частной застройки имеются продвижения по Первомайскому переулку вплоть по улицы Добролюбова — там прорвана полоса обороны 71-ой горной бригады ВСУ.

Ранее российский офицер Андрей Марочко сообщил, что ВСУ ежедневно отправляют на артемовское направление в Донецкой народной республике (ДНР) полтысячи бойцов для восполнения потерь. «Мы ежедневно отмечаем прибытие туда ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно 360-500 человек», — заявил Марочко.

