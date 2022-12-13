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11:23, 13 декабря 2022Мир

Конфликт с Россией истощил запасы вооружения Украины

Financial Times: у ВСУ истощаются запасы для основных систем ПВО страны С-300 и ЗРК «Бук»

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с истощением запасов вооружений на фоне конфликта с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценку представителей украинской армии.

По информации издания, в частности, речь идет о боекомплектах и запчастях для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук», которые составляют основу противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

При этом Россия, как отмечают журналисты, обладает большим арсеналом крылатых ракет. Они также сослались на заявление Алексея Мельника из аналитического центра Разумкова в Киеве, который подчеркнул, что делать предположения об истощении запасов ракет у России — не лучшая стратегия.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) решил увеличить бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине, на два миллиарда евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что это решение обеспечит ЕС финансирование для продолжения оказания военной поддержки вооруженным силам партнеров сообщества.

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Варвара Кошечкина
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