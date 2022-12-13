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05:00, 13 декабря 2022Экономика

Финансист назвал лучший способ распорядиться 13-й зарплатой

Финансист Сафиулин призвал использовать 13-ю зарплату для создания подушки безопасности

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россиянам, которые получат 13-ю зарплату, следует использовать средства для создания финансовой подушки безопасности, считает эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Его слова приводит Sputnik.

«Попробуйте максимально ужать себя в тратах, уверен, что потом, в следующем году, вы скажете себе огромное спасибо», — сказал он. Эксперт порекомендовал гражданам отложить не менее 30-50 процентов от полученных денежных средств.

Также для получения максимальной выгоды Сафиулин посоветовал россиянам положить 13-ю зарплату или полученную в декабре премию на новогодний депозит под повышенные проценты. По его словам, этом поможет избежать «соблазна потратить все на новогодних распродажах».

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад о ходе работы должен быть представлен 30 марта 2023 года.

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Марина Совина
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