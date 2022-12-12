Президент Путин поручил кабмину увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года. Указания опубликованы на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад о ходе работы должен быть представлен 30 марта 2023 года.

Также российский лидер заявил о необходимости добиться роста зарплат теми же темпами, какие зафиксированы в среднем по экономике, а также поручил заняться их корректировкой в течение всего следующего года.

Ранее Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке заявил, что в России очевиден тренд на снижение инфляции. Путин напомнил, что дефицит федерального бюджета России в 2022 году составит 2 процента, однако выразил уверенность, что в 2024 году он снизится до 1,4 процента.