На территории российского машиностроительного завода загорелось здание

В Петербурге на территории машиностроительного завода «Звезда» загорелось здание

В Санкт-Петербурге на территории машиностроительного завода «Звезда» загорелось здание. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ленинградской области.

По данным службы, о возгорании стало известно в 06:38. На место выдвинулись семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС. По данным спасателей, уже в 08:53 возгорание было локализовано. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В пресс-службе «Звезды» отмечали, что загоревшееся здание не имеет отношения к машиностроительному заводу и принадлежит к комплексу приписанного к тому же адресу индустриального парка.

Как отмечает РБК, предприятие «Звезда» производит двигатели, в том числе для военных кораблей.

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Москве произошел пожар. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров, в результате ЧП погиб охранник.